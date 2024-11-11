Татарстан за год планирует экспортировать продукцию АПК на 457 млн долларов

Татарстан в этом году планирует экспортировать продукцию агропромышленного комплекса в таком же объеме, как и в 2023 году, – на 457,6 млн долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».

«В основном экспортировалась масложировая продукция. Около 70% этой продукции идет от Казанского маслоэкстракционного завода. Масло подсолнечное из республики отправляют в Китай, Иран, Турцию, Монголию, Азербайджан, Египет», – рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

По его словам, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности в прошлом году была отгружена на 33,7 млн долларов, в этом году – на 34,9 млн долларов.

«Последние два года серьезно увеличили экспорт молочной продукции. По итогам текущего года покажем большой объем экспорта зерна, потому что водным транспортом и железной дорогой много отправляется. Потребность в нашей продукции есть. Будем стараться еще больше производить и реализовывать за пределами нашей страны», – подчеркнул Зяббаров.

По данным на 3 ноября, Татарстан экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на 361 млн долларов.