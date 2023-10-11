Татарстан за девять месяцев увеличил экспорт пищевой продукции на 25%

За девять месяцев Татарстан увеличил экспорт пищевой продукции на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на обучающем мероприятии для сельхозпроизводителей и экспортеров в Казани.

«Вопрос экспорта для нас сегодня очень важен. За последние четыре года у нас экспорт вырос более чем в три раза. В прошлом году экспортировали пищевую продукцию на 450 млн долларов США», — рассказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, сельхозпроизводители и переработчики республики заинтересованы в экспорте своей продукции в страны СНГ и Персидского залива, а также в Китай.

«Сегодня при необходимости мы можем увеличить переработку продукции, вырастить зерновые. Но со сбытом есть определенные сложности, особенно последние два года. Логистические направления во многом

поменялись, водного транспорта, который к нам заходил, стало меньше. В этом году вообще проблемы с водой из-за обмеления Волги и Камы», — отметил он.

Продукцией татарстанских сельхозпроизводителей заинтересовались, в частности, Малайзия и Индонезия. Так, министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамад Сабу высоко оценил предприятия, производящие молочную и халяльную продукцию, добавил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов.

«Сегодня у них есть потребность в нашей мясной и молочной продукции. У нас много компаний, реализующих инвестпроекты, и у них есть возможности для экспорта», — подчеркнул он.

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев заметил, что Казань имеет выгодное географическое положение для перевозки грузов, но этот потенциал до конца не использован.

«Есть серверы грузоперевозок. Но не создали всех условий, чтобы была ритмичность поставок и отгрузок товаров. Датская компания начала работать в Татарстане, но в начале СВО она бросила все грузы, покинула Россию. И мы остались с тем, с чего начинали. Но нам повезло, что есть крупный российский перевозчик, с которым подписано соглашение о сотрудничестве», — заявил он.

Соглашение о сотрудничестве в развитии интермодальных грузоперевозок было подписано в прошлом году между транспортной группой FESCO и Правительством РТ. И в сентябре 2022 года делегация Татарстана посетила базовый порт этой компании во Владивостоке.

«Раис республики Рустам Минниханов дал старт первому контейнерному поезду, который из Владивостока приехал к нам, на станцию Тихорецкая. 50 тыс. тонн груза поступило за этот период в Татарстан. Это огромная цифра, но в то же время она небольшая, когда мы видим, какой есть потенциал для работы в этом направлении», — сказал Абдулганиев.

По его мнению, сейчас, когда идет перестройка механизмов и направлений по перевозке грузов, необходимо использовать имеющиеся возможности. «Если мы сейчас не зацепимся, то будем конкурировать с другими регионами. Зацепимся — у нас будут гарантированные поставщики, компании, которые будут покупать нашу продукцию», — резюмировал бизнес-омбудсмен.