Татарстан за 2022 год в два раза нарастил экспорт молочной продукции

Татарстан в прошлом году экспортировал молочной продукции на сумму 8,6 млн долларов США, а за 2021 год – на 4,3 млн долларов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

В прошлом году в другие страны Татарстан продал сыры и творог на 1,6 млн долларов, мороженое – на 2,9 млн долларов, молоко и сливки – на 1,3 млн долларов, сливочное масло – на 2,4 млн долларов, молочную сыворотку – на 200 тыс. долларов.

«Ключевыми странами-импортерами являются Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Сингапур, Белоруссия, Сербия, Абхазия, Монголия, Таджикистан, – отметили в Минсельхозпроде. – На Ближний Восток и Закавказье было отгружено мороженое, в Европу – сливочное масло, мороженое и молочная сыворотка, в Азию – мороженое, молоко, сливки, сливочное масло, сыры, творог, молочная сыворотка».

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, ежесуточный объем переработки молока за 2022 год составил 3 960 тонн. Это больше на 16,2% по сравнению с 2021 годом.

Ранее на субботнем совещании под председательством Президента РТ Рустама Минниханова глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров доложил, что в 2022 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана составил 417 млн долларов с приростом на 6,9% к уровню 2021 года.