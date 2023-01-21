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Ру Тат
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Сельское хозяйство
21 января 2023  11:01

Татарстан на 6,9% нарастил экспорт сельхозпродукции в 2022 году

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В 2022 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана составил 417 млн долларов с приростом на 6,9% к уровню 2021 года. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, передает пресс-служба Президента РТ.

Всего поставки осуществлялись в 54 страны — это 160 участников внешнеэкономической деятельности. 

Зяббаров доложил, что 71% экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли. Второе по объемам направление — это корма и кормовые добавки для животных, алкогольная продукция и масличные культуры (63,5 млн долларов).

При этом значительный рост в 2,5 раза показала молочная продукция — ее доля составила 8,7 млн долларов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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