Татарстан выстроит логистические схемы с Узбекистаном и Турцией для закупки тканей

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Татарстан выстроит производственные цепочки со странами Средней Азии и Турции для закупки крупных партий ткани для пошива одежды и школьной формы. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями.

«Легкую промышленность нужно было развивать давно. Есть вопросы завоза тканей, фурнитуры <…> Мы собираемся посетить Узбекистан, у нас в планах поездка в Турцию. Нам необходимо выстроить логистические схемы», – сказал Минниханов, отвечая на вопрос о возникших сложностях с поставками тканей.

Директор швейной мастерской «Ирэн» Ирина Купряхина пожаловалась, что ее предприятие испытывает сложности с закупками тканей для производства одежды и школьной формы.

«Мы можем изучить ваши контакты, посмотреть, можем ли мы реанимировать их, оказать помощь. Но у вас открывается возможность. У нас в Татарстане 450-470 тысяч школьников, их нужно одеть. Нам нужно мобилизоваться и загрузить наши мощности, загрузить людей работой. У нас много партнеров. Средняя Азия, Турция, арабские страны от нас не отвернулись, нужно активнее работать с Китаем», – отметил Минниханов.

Президент Татарстана предложил сформировать в республике госзаказ на закупку школьной формы, чтобы привлечь крупных поставщиков тканей.

«Давайте соберем заказы, сколько и в каких объемах нам нужна школьная форма, и будем двигаться в этом направлении. Если мы будем просить по два куска ткани, ничего не получится, если мы закажем большой объем, с нами будут работать. Каждый родитель думает, как одеть своего ребенка. Нам нужно в этой части все необходимое сделать», - подчеркнул руководитель республики.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с предпринимателями республики, обсудив условия работы в условиях санкций западных стран.