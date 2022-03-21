В Татарстане предложили создать комбинат по производству тканей

В Татарстане может появиться комбинат по производству тканей. Таким предложением на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями заявила владелец швейной мастерской «Ирэн» Ирина Купряхина.

«Повышение статуса российских производителей – возможность импортозамещения. Но сейчас воникает большая проблема – производство тканей. Все ткани завозятся из-за рубежа и сырье тоже. Хлопок, допустим, завозится на 100%, химическое волокно – 80%, шерсть – 60%», – сказала она.

По ее словам, данная тенденция создает проблему для закупки нитей и тканей, поскольку их стоимость выросла в среднем в два раза.

«По производству тканей в России имеется несколько предприятий, они получают субсидии от государства. Для всего остального мы покупаем у других стран. Мы предлагаем возможность проработки создания комбината по производству тканей в Татарстане. В принципе для этого у нас все есть – химический и аграрный комплекс, а также желание», – заключила она.