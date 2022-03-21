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Промышленность
21 марта 2022  11:20
Эльвира Зайнулина

В Татарстане предложили создать комбинат по производству тканей

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В Татарстане может появиться комбинат по производству тканей. Таким предложением на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями заявила владелец швейной мастерской «Ирэн» Ирина Купряхина. 

«Повышение статуса российских производителей – возможность импортозамещения. Но сейчас воникает большая проблема – производство тканей. Все ткани завозятся из-за рубежа и сырье тоже. Хлопок, допустим, завозится на 100%, химическое волокно – 80%, шерсть – 60%», – сказала она. 

По ее словам, данная тенденция создает проблему для закупки нитей и тканей, поскольку их стоимость выросла в среднем в два раза.

«По производству тканей в России имеется несколько предприятий, они получают субсидии от государства. Для всего остального мы покупаем у других стран. Мы предлагаем возможность проработки создания комбината по производству тканей в Татарстане. В принципе для этого у нас все есть – химический и аграрный комплекс,  а также желание», – заключила она.

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