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Политика 26 июня 2024 13:53

Татарстан выставил стенд на «ЭКСПО» в Китае и пригласил на форум «РОСТКИ»

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Стенд Татарстана представлен на Международной выставке «ЭКСПО Китай – Евразия», сообщило Агентство инвестиционного развития республики.

«На „ЭКСПО Китай – Евразия“ представлен технологичный стенд Татарстана с презентацией промышленного и экономического потенциала республики, а также с приглашением на Российско-китайский международный форум „РОСТКИ“ 13-15 ноября в Казани», — сообщило АИР.

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

На стенде есть надпись китайскими иероглифами, что в переводе означает «Россия, Республика Татарстан». Как сообщили в агентстве «Татар-информу», главная задача стенда – пригласить китайских партнеров на «РОСТКИ». АИР на стенде представляет и.о. руководителя агентства Инсаф Галиев.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографии с полей Международной выставки «ЭКСПО Китай – Евразия».

#китай и россия #Татарстан #агентство инвестиционного развития рт
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