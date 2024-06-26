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Татарстан выставил стенд на «ЭКСПО» в Китае и пригласил на форум «РОСТКИ»
Стенд Татарстана представлен на Международной выставке «ЭКСПО Китай – Евразия», сообщило Агентство инвестиционного развития республики.
«На „ЭКСПО Китай – Евразия“ представлен технологичный стенд Татарстана с презентацией промышленного и экономического потенциала республики, а также с приглашением на Российско-китайский международный форум „РОСТКИ“ 13-15 ноября в Казани», — сообщило АИР.
На стенде есть надпись китайскими иероглифами, что в переводе означает «Россия, Республика Татарстан». Как сообщили в агентстве «Татар-информу», главная задача стенда – пригласить китайских партнеров на «РОСТКИ». АИР на стенде представляет и.о. руководителя агентства Инсаф Галиев.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографии с полей Международной выставки «ЭКСПО Китай – Евразия».
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