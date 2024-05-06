Татарстан вышел на шестое место в России по спросу на китаистов

По спросу на специалистов со знанием китайского языка Татарстан вышел на шестое место в стране, за год показатель вырос на 73%. Работодатели готовы платить таким сотрудникам зарплату в 80-100 тыс. рублей и выше. Как компенсируется нехватка кадров, «Татар-информу» сообщил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

«Потребность есть, и она отчасти компенсируется за счет китайской стороны, потому что в Китае есть довольно большое количество людей, которые изучают русский язык и готовы работать в России. Кроме того, в наших вузах сейчас обучается довольно большое количество китайских студентов, и многие из них ориентированы на то, чтобы пойти работать в китайские компании, работающие в России. Поэтому в значительной степени такая потребность компенсируется за счет китайцев», – сообщил он.

Говоря о подготовке кадров в российских вузах, эксперт отметил, что есть отделения, где учат филологов, знающих восточные языки, в том числе и китайский. Но для управленческих, экономических и инженерных специальностей китайский язык в вузах не преподается, он не является основным или дополнительным.

По мнению спикера, если вузы вдруг решили бы ввести китайский язык в качестве основного или дополнительного предмета для нефилологических специальностей, то столкнулись бы с дефицитом педагогов.

Подробнее о росте спроса на специалистов со знанием китайского языка на рынке труда читайте в материале «Татар-информа» «Зарплаты 100-200 тыс.: в каких сферах востребованы китаисты и где выучить китайский язык».