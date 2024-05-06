Зарплаты 100-200 тыс.: в каких сферах востребованы китаисты и где выучить китайский язык

Для регионов Поволжья спрос на специалистов со знанием китайского языка – активно развивающийся тренд

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По спросу на китаистов Татарстан вышел на шестое место в стране

Более тысячи предложений о работе для специалистов со знанием китайского языка в ПФО разместили работодатели с начала года, что превышает показатель прошлого года в 1,9 раза. За три месяца компании опубликовали более 9 тыс. вакансий по всей стране.

По данным hh.ru, чаще всего специалистов со знанием китайского языка ищут компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД», «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование», «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Сельское хозяйство». В первом квартале 2024 года самыми востребованными стали переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители.

«Для регионов Поволжья спрос на специалистов со знанием китайского языка – активно развивающийся тренд, который уже хорошо закрепился за последние пару лет на нашем рынке труда. При “развороте на Восток” количество таких предложений начинает прирастать активнее. Более того, учитывая сильную восточную языковую школу, а также развитый логистический сектор в Поволжье, российские и зарубежные компании часто ищут специалистов в регионах ПФО», – сообщила директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.

Спрос растет не только на специалистов по логистике, переводчиков или закупщиков, но и на ассистентов, экономистов, инженеров, юристов.

Стажировку с практикой китайского языка можно найти лишь в 1% вакансий по региону Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зарплаты для китаистов за год выросли на 16 тыс. рублей

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе hh.ru ПФО, средняя зарплата в вакансиях для специалистов, знающих китайский язык в Татарстане, находится на уровне 80 тыс. рублей. Это на 16 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. При этом средняя зарплата в регионе сейчас на уровне 55,6 тыс. рублей, что также на 9 тыс. рублей больше, чем весной прошлого года.

Топ-3 вакансий с наибольшей зарплатой для китаистов в Татарстане выглядит так:

переводчик с китайского языка (от 200 тыс. рублей до вычета налогов);

сервис-менеджер по работе с клиентами со знанием китайского языка (до 110 тыс. рублей на руки);

специалист по закупкам со знанием английского и китайского языков (до 100 тыс. рублей на руки).

Медиана предлагаемой китаистам зарплаты в первом квартале 2024 года в регионах ПФО составила 79,6 тыс. рублей, что на 19 тыс. больше, чем годом ранее.

Работодатели предъявляют к соискателям такие требования, как стаж работы от одного года до трех лет и знание от 2,5 до 5 тыс. китайских слов. Компании чаще предлагают работу на полный день, и лишь в 4% случаев китаист в Татарстане может устроиться на работу с частичной занятостью.

Стажировку с практикой китайского языка можно найти лишь в 1% вакансий по региону. Чаще всего компании предлагают работу в офисах (86%), удаленка есть лишь в 10% вакансий. Интересно, что в 2% вакансий в Татарстане есть возможность работать соискателям с инвалидностью, знающим китайский язык.

«В целом по республике специалисты, знающие иностранные языки, в цене. С начала года в регионе появилось около 1 тыс. новых вакансий с требованием знания иностранного языка. Это на 30% больше, чем в начале 2023 года. Чаще всего компании ищут спецов, знающих английский язык (50% вакансий с упоминанием иностранного языка), также востребован немецкий, испанский, арабский языки. Китайский – на пятом месте по доле вакансий», – заметили в пресс-службе.

В связи с «поворотом на Восток» усилится востребованность профессий, к которым относятся в том числе специалисты, знающие китайский язык и китайскую культуру» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В связи с «поворотом на Восток» востребованы специалисты, знающие китайский язык и культуру

По мнению аналитиков, в ближайшие годы процессы трансформации экономики и географическое перераспределение цепочек поставок продолжатся. Следовательно, стоит ожидать дальнейшую ориентацию на собственные ресурсы и работу в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Эти масштабные процессы оказывают огромное влияние на рынок труда и структуру востребованного персонала у работодателей.

«Ко многим из тех профессий, которые уже давно находятся в дефиците – прежде всего рабочие и IT-специалисты, прибавилось еще несколько, чья востребованность усилится на фоне отсутствия достаточного числа таких специалистов, а также в связи с “поворотом на Восток”, к которым относятся в том числе специалисты, знающие китайский язык и китайскую культуру», – отметили в пресс-службе hh.ru ПФО.

При этом работодатели ценят в сотрудниках стрессоустойчивость, умение адаптироваться в непростых и постоянно меняющихся условиях, навык эффективного управления командой. Кроме того, компаниями ценятся специалисты с развитым критическим мышлением, способностью к глубинному анализу, быстрому и эффективному обучению. Важны лидерские качества и навыки коммуникации.

«Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Китайский потеснил немецкий и испанский»

Как сообщили «Татар-информу» в SuperJob.ru, спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза. Владение китайским языком на разговорном или свободном уровне повышает средний заработок специалиста в среднем по стране на 18-20%.

В топ-5 наиболее востребованных на российском рынке труда иностранных языков в порядке убывания количества вакансий входят английский, китайский, немецкий, французский и испанский.

«Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки», – отметили в пресс-службе.

На рынке труда в апреле чаще всего требовались менеджеры по закупкам, внешнеэкономической деятельности, продажам и работе с клиентами, а также переводчики, бизнес-ассистенты и ассистенты руководителей.

Больше всего в специалистах со знанием китайского языка сегодня нуждаются транспортно-логистические компании, организации, оказывающие услуги B2B, и промышленные предприятия. Самые «дорогие» вакансии для специалистов со знанием китайского языка в Москве и Московской области, где зарплатные предложения составляют от 150-170 тыс. рублей, а также в Санкт-Петербурге (от 145 тыс. рублей).

Конкурс на профили с изучением именно китайского языка составляет более 12 человек на место и колеблется в разрезе направлений Фото: © «Татар-информ»

Китайский язык изучают в двух вузах, контрольные цифры приема не увеличатся

«В республике китайский язык студенты изучают в двух вузах – Казанском (Приволжском) федеральном университете и в Казанском инновационном университете им. В. Г. Тимирясова. Ведущая образовательная организация высшего образования, реализующая образовательные программы высшего образования по изучению китайского языка, – КФУ», – отметили «Татар-информу» в Минобрнауки Татарстана.

В КФУ преподавание китайского языка ведется по таким направлениям, как «востоковедение и африканистика», «международные отношения», «зарубежное регионоведение», «лингвистика», «экономика», «туризм» и «филология». В общей сложности обучаются дисциплинам около 600 студентов.

«Преподавание китайского языка осуществляется сотрудниками кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений. Преподавание ведут 24 преподавателя. В структуре вуза есть Институт Конфуция КФУ, который в том числе проводит курсы китайского языка для разных категорий населения», – сообщили в Минобрнауки РТ.

Конкурс на профили с изучением именно китайского языка составляет более 12 человек на место и колеблется в разрезе направлений. ⁠

«С каждым годом увеличивается количество направлений с изучением китайского языка. Так, например, в 2015 году это были только “востоковедение” и “международные отношения”. Если еще в 2015 году мы выпускали до 15 человек на востоковедении и до 5-7 на международных отношениях, то сегодня ежегодно мы выпускаем более 100 (и до 150 со вторым иностранным) студентов», – уточнили «Татар-информу» в пресс-службе КФУ.

Также китайскому языку обучают в Казанском инновационном университете им. В. Г. Тимирясова в рамках направления подготовки бакалавриата «лингвистика», профиля «перевод и переводоведение», где обучается более 200 студентов.

«В настоящее время расширение перечня вузов, реализующих программы по изучению китайского языка, а также увеличения контрольных цифр приема не предусматривается», – ответили в Минобрнауки РТ на вопрос «Татар-информа».

В то же время в вузах Татарстана обучается более 2,4 тыс. граждан Китайской Народной Республики. Наибольшее количество студентов из Китая учатся в КФУ и в Казанской консерватории.

«В наших вузах сейчас обучается довольно большое количество китайских студентов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В значительной степени потребность в кадрах компенсируется за счет китайцев»

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох отметил, что по мере того, как увеличивается доля международного взаимодействия с Китаем, требуется все больше специалистов, владеющих китайским и русским языками, которые могли бы это взаимодействие обеспечивать. Это специалисты, владеющие определенными коммуникационными навыками, умеющие общаться с китайскими партнерами и имеющие представление об особенностях деловой культуры в Китае.

«Потребность есть, и она отчасти компенсируется за счет китайской стороны, потому что в Китае есть довольно большое количество людей, которые изучают русский язык и готовы работать в России. Кроме того, в наших вузах сейчас обучается довольно большое количество китайских студентов и многие из них ориентированы на то, чтобы пойти работать в китайские компании, работающие в России. Поэтому в значительной степени такая потребность компенсируется за счет китайцев», – сообщил Кох.

Говоря о подготовке кадров в российских вузах, эксперт отметил, что есть отделения, где учат филологов, знающих восточные языки, в том числе и китайский. Но для управленческих, экономических и инженерных специальностей китайский язык в вузах не преподается, он не является основным или дополнительным.

«Специалисты со знанием китайского языка и при этом не являющиеся филологами – большая редкость. Это в основном люди, которые изучали китайский язык самостоятельно, по личным интересам», – заметил Кох.

По мнению эксперта, если вузы вдруг решили бы ввести китайский язык в качестве основного или дополнительного предмета для нефилологических специальностей, то столкнулись бы с дефицитом педагогов.

«Если резко увеличить количество студентов, то нужно увеличить и число преподавателей, способных преподавать для больших групп. Таких педагогов, думаю, у нас немного. Возможна компенсация этой нехватки за счет китайцев, знающих русский язык и способных преподавать», – сказал собеседник «Татар-информа».

Он добавил, что связи России с англоязычными странами или странами, которые знают этот язык хорошо, – Европой, США, Японией – «сейчас сворачиваются». Взаимоотношения развиваются с Латинской Америкой, а это испанский язык, Ближним Востоком – это арабский язык, Юго-Восточной Азией – это китайский.

«Английский на базовом уровне сейчас знают почти все молодые люди, потому что почти во всех школах он преподается. На рынке требуются специалисты со знанием более редких языков», – заключил Игорь Кох.

Поскольку квалифицированных педагогов китайского языка и вузов, где его преподают, слишком мало, можно сделать вывод, что в будущем спрос на китаистов только усилится.