В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

В Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Новые правила единовременной финансовой поддержки начали действовать с 1 января 2026 года.

Данная выплата формируется из двух составляющих: 2,5 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.

На повышенные выплаты могут претендовать не только будущие бойцы СВО, но и граждане, заключившие контракт на службу в новые войска беспилотных систем, а также новобранцы Африканского корпуса. Для всех категорий контрактников предусмотрена подготовка на полигонах.

Бойцы войск беспилотных систем и Африканского корпуса проходят обучение не менее двух месяцев. Отбор в эти подразделения более строгий: в Африканском корпусе делают упор на крепкое здоровье и боевой опыт претендентов. В войсках беспилотных систем приоритет отдают технической подкованности и развитым геймерским навыкам.

В Татарстане процедура заключения контракта занимает не более одного-двух дней. Потенциальным бойцам оплачивают проезд, проживание, питание. У них есть возможность выбрать воинскую специальность. После подписания контракта они сразу же получают единовременную выплату, необходимое обмундирование и выезжают на боевое слаживание. Помимо финансовой помощи контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации.

Республика обеспечивает своих бойцов гуманитарной помощью: от продуктов питания до транспорта. Семьи бойцов берутся под опеку властей и получают все положенные государством льготы. Узнать подробнее о том, как подписать контракт в Татарстане и подать заявку на прохождение контрактной службы, можно на сайте https://heroes-tatarstan.ru и по телефонам: 8 800 222 59 00 и 117, прийти в военкомат или пункт отбора.