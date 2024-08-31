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Общество 31 августа 2024 11:51

Татарстан выиграл семь грантов на благоустройство общественных пространств

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Семь проектов от Татарстана выиграли грант в рамках IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства.

«Вот у нас было 11 заявок. Семь заявок выиграли федеральный грант на благоустройство новых общественных пространств – это проекты города Чистополь, Иннополиса, Агрыза, Арска, Менделеевска, Зеленодольска и острова-града Свияжск», – рассказал руководитель республики.

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению Президента Владимира Путина, инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», который направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.

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#Благоустройство #Рустам Минниханов #нацпроекты #национальные проекты
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