Татарский этноглэмпинг «Авылда ял» выиграл грант на дальнейшее развитие

Фото: стоп-кадр видео

Татарский этнический глэмпинг «Авылда ял» в селе Исергапово Бавлинского района РТ получит свое дальнейшее развитие. Как отметил на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ глава района Ильяс Гузаиров, географическое расположение муниципалитета дает большие преимущества для развития туризма.

«Центр туризма „Радуга“ выиграл грант, проводимый Ростуризмом, направленный на реализацию проекта „Развитие глэмпинг центра „Отдых в деревне — Авылда ял“. В перспективе — создание татарского этнического глэмпинга с погружением в традиции и обычаи татарской культуры», — сообщил он.

Фото: стоп-кадр видео

Приехать на отдых в глэмпинг можно в летний период. На территории есть помещение для приема пищи. «Пока на территории находятся три палатки, реализация проекта только началась», — проинформировал глава района.

Кроме того, в Бавлинском районе развивается гастрономический туризм. Гости могут отведать национальные блюда, приготовленные в деревенской печи в гостевом доме предпринимателя Шамиля Гафурова.

Фото: стоп-кадр видео

По словам руководителя района, пользуются популярностью у туристов и ремесленная мастерская «Гончарный дворик».

На протяжении нескольких лет активно принимают туристов — любителей активного отдыха три базы: в селе Татарская Тумбарла — «Экият», в селе Татарский Кандыз — «ИП Фаттахов Р. Р.», а в деревне Уба — «Поляна».

Фото: стоп-кадр видео

Для популяризации автотуризма в этом году в Бавлах уже в третий раз был проведен Всероссийский автотуристический фестиваль «АРБА-FEST».

«Отрадно, что количество автотуристов из года в год увеличиваются. В этом году фестиваль прошел на национальном празднике „Гершыд“. Около 200 экипажей караванеров съехались на фестиваль „АРБА-FEST“ со всех уголков нашей страны и даже ближнего зарубежья», — отметил глава муниципального образования.

Фото: стоп-кадр видео

Помимо прочего, на территории района для любителей автотуризма созданы два автокемпинга, для которых организован сервис — слив и заправка водой, подключение автодомов к электричеству.

Рядом с автокемпингом, находящимся на трассе Р239, располагаются лыжная база, бассейн и автозаправочная станция. На другом автокемпинге, расположенном вдоль трассы М5, на базе отдыха «Поляна», имеются кафе-самолет и ресторан, оборудованные места для отдыха и организации пикника, а также возможность заняться ловлей рыбы.

Фото: стоп-кадр видео

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бавлах ищут инвесторов для нового гостиничного комплекса.