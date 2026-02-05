Татарстан выиграл Кубок Премьер-министра РТ по пожарно-спасательному спорту

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сборная Татарстана стала победителем XXI Всероссийских соревнований МЧС России по пожарно-спасательному спорту на Кубок Премьер-министра РТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Состязания прошли на базе учебно-тренировочного комплекса Главного управления МЧС России по Татарстану. В этом году в турнире участвовала 21 команда из разных регионов страны – всего около 430 спортсменов.

Главной звездой турнира стала чемпионка мира Арина Хворысткина из РТ, завоевавшая две золотые и одну серебряную медаль. Ее результаты обеспечили команде решающее преимущество. Второе место заняла команда ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, третье – сборная Башкортостана.

На церемонии закрытия начальник ГУ МЧС по Татарстану Ирек Кадамов поблагодарил участников за честную борьбу и отметил, что впереди спортсменов ждут новые старты, включая Кубок МЧС России в Уфе.

«У вас все еще впереди. Надо продемонстрировать все ваши наработки, которые удается достичь в ходе упорных тренировок. И такая возможность уже представится у многих из вас в следующем месяце, когда в столице Республики Башкортостан пройдут состязания на Кубок МЧС России. Вот там вы уже должны себя выложить не то чтобы на 100 процентов, а уже на тысячу! Спасибо всем большое за участие!» – сказал он.

В личных дисциплинах Хворысткина выиграла 100‑метровку с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице, а в двоеборье стала второй. У мужчин в двоеборье победил Кирилл Евдокимов, а Данил Темерев занял третье место.

Юношеские соревнования также завершились победой Татарстана в общем зачете. В призовую тройку вошли команды Московской области и Пермского края. Победителями в личных видах стали спортсмены из Коми, Татарстана, Пермского края, Московской области и других регионов.

Соревнования завершились торжественным награждением победителей и призеров.