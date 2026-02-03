Алексей Песошин открыл соревнования по пожарно-спасательному спорту в Казани

Скриншот видео сайта пресс-службы правительства РТ

XXI Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту на Кубок Премьер-министра Татарстана стартовали в Казани. В церемонии открытия принял участие глава Правительства республики Алексей Песошин, передает пресс-служба Правительства РТ.

Состязания проходят на базе учебно-тренировочного комплекса Главного управления МЧС России по Татарстану. В этом году в турнире участвуют 21 команда из разных регионов страны – всего около 430 спортсменов.

Алексей Песошин отметил, что в Татарстане последовательно развивают как массовый, так и профессиональный спорт, а также расширяют спортивную инфраструктуру, в том числе для пожарно-спасательного спорта. По его словам, с 2004 года соревнования проходят под патронажем правительства республики, что способствует росту их статуса и популярности.

Премьер-министр подчеркнул прикладной характер пожарно-спасательного спорта. Он пояснил, что такие состязания позволяют отрабатывать профессиональные навыки пожарных и спасателей, развивают силу, выносливость и командное взаимодействие, необходимые при тушении пожаров и работе в экстремальных условиях.

Также, по его мнению, эта дисциплина является важной частью профессии огнеборца, где формируются ловкость, смелость и умение действовать в сложных ситуациях.

Глава правительства республики добавил, что соревнования способствуют популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи и могут стать значимым этапом для участников на пути к профессиональному росту.

Программа соревнований включает три дисциплины пожарно-спасательного спорта: полосу препятствий, штурм подъема по лестнице и двоеборье. Победителей определят в командном и личном зачетах. Общекомандный результат будет формироваться по наименьшей сумме времени, показанной участниками команды во всех видах программы.