Татарстан выделит на предоставление квартир многодетным семьям почти 253 млн рублей

В текущем году на предоставление квартир 28 многодетным семьям, имеющим пятерых и более детей, из бюджета Татарстана будет выделено 252,89 млн рублей. Это следует из презентации, которую продемонстрировал сегодня на совещании в Доме Правительства региона министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел традиционное совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам главы Минстроя, как и в прошлом году, в регионе предполагается реализовать четыре программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В 2024-м квартиры должны получить 930 детей-сирот, 28 многодетных семей, 84 молодые семьи и шесть лиц из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

В презентации указано, что на жилье для детей-сирот планируется потратить 1 млрд 742,3 млн рублей (в том числе 169,4 млн рублей федеральных средств), а на жилье для молодых семей — 133,3 млн рублей (включая 33,3 млн федеральных средств).

На приобретение квартир для двоих чернобыльцев направят 10,33 млн рублей, для троих вынужденных переселенцев — 7,17 млн рублей, а для одного переселенца с Крайнего Севера — 2,34 млн. Все эти средства поступят из федерального бюджета.

«По отдельным категориям граждан и многодетным семьям муниципалитетам необходимо до 1 февраля текущего года представить в министерство актуализированные документы учетных дел граждан-получателей», — подчеркнул Марат Айзатуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане план по строительству жилья выполнен уже на 12%.