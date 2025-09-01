Татарстан выделит «Алабуге» 3,6 млрд рублей на строительство еще двух корпусов «Синергии»

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Власти Татарстана в текущем, 2025 году дополнительно выделят более 3,6 млрд рублей особой экономической зоне «Алабуга» на строительство двух новых корпусов индустриально-технологического парка «Синергия».

Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Распорядителем выделенных средств выступит Министерство экономики РТ.

Речь идет о корпусах «Синергии» №37 и 38. Их площадь составит 466 239 и 237 741 кв. метр соответственно. Корпус меньшей площади предполагается ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года, а большей – в ноябре 2027-го.

При этом сметная стоимость корпуса №37 превышает 148,9 млрд рублей, а корпуса №38 – 70,5 млрд. Субсидия будет разделена пополам: на строительство каждого из корпусов в этом году из республиканского бюджета направят по 1 млрд 825 млн рублей.

Ранее, в конце 2024 года, субсидию на строительство парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» увеличили в десять раз, на 31,4 млрд рублей.