Экономика 5 мая 2026 10:00

В Татарстане направят 1 млрд рублей на развитие технологий ИИ в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Республике Татарстан в 2026 году на реализацию государственной программы по развитию технологий искусственного интеллекта направят 1 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство финансов республики.

Средства предусмотрены в рамках программы «Развитие технологий искусственного интеллекта в Республике Татарстан на 2026–2030 годы», которая нацелена на внедрение ИИ-решений в реальный сектор экономики и государственного управления.

Ответственными исполнителями программы определены Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, а также Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

