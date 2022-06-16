Татарстан выбран пилотным регионом по подготовке предложений в индустрии «Халяль»

Татарстан выбран пилотным регионом России по подготовке предложений совершенствования регулирования в сфере развития индустрии «Халяль». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на Петербургском международном экономическом форуме встретился с руководителем Федеральной службы по аккредитации Назарием Скрыпником. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве», – отметили в министерстве.

Соглашение направлено на реализацию совместных проектов, продвижение интересов потребителей и производителей в сфере подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям Халяль, а также совершенствование нормативного регулирования в индустрии «Халяль», обмен информацией и экспертное взаимодействие.

Документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В мае сообщалось, что в Татарстане может появиться халяль-хаб, где будет производиться сертифицированная продукция. Об этом стало известно на международном экономическом саммите «KazanSummit 2022».