news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Сельское хозяйство
16 июня 2022  14:39

Татарстан выбран пилотным регионом по подготовке предложений в индустрии «Халяль»

news_top_970_100

Татарстан выбран пилотным регионом России по подготовке предложений совершенствования регулирования в сфере развития индустрии «Халяль». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на Петербургском международном экономическом форуме встретился с руководителем Федеральной службы по аккредитации Назарием Скрыпником. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве», – отметили в министерстве.

Соглашение направлено на реализацию совместных проектов, продвижение интересов потребителей и производителей в сфере подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям Халяль, а также совершенствование нормативного регулирования в индустрии «Халяль», обмен информацией и экспертное взаимодействие.

Документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В мае сообщалось, что в Татарстане может появиться халяль-хаб, где будет производиться сертифицированная продукция. Об этом стало известно на международном экономическом саммите «KazanSummit 2022».

#Татарстан #халяль
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100