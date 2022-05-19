В Татарстане может появиться халяль-хаб, который увеличит мировые объемы производства

В Татарстане может появиться халяль-хаб, где будет производиться сертифицированная продукция. Об этом на XIII международном экономическом саммите «KazanSummit 2022» заявил председатель Всемирного дня Халяль UNWHD Мухаммед Джинна.

«Мы можем использовать Татарстан в качестве халяль-хаба в этом регионе. Если вы построите халяль-хаб в регионе в Татарстане, то мы можем связать его со всеми производителями, чтобы получить хороший доступ к цепочкам распределения. Мы даем платформу для того, чтобы быть ресурсом для производства халяльных продуктов», – сказал он.

По его словам, Татарстан позволит соединить «мусульманский и немусульманский мир». Кроме того, республика сможет производить халяль-сертифицированные продукты не только в пищевом секторе, но и в других.

«Почему халяль-индустрия не работает над тем, чтобы создать халяль-сертифицированный инсулин? Есть же большой спрос. Во время пандемии были халяль-вакцины. Мы должны также подойти, чтобы подумать, каким образом производить халяль-сертифицирующую продукцию для мусульман. По-моему, Татарстан – это то самое место, у которого есть хороший опыт в прошлом: они проводили большое количество разных семинаров», – добавил Мухаммед Джинна.

Он уточнил, что создание хаба в Татарстане увеличит мировые объемы производства и потребления халяльной продукции с 6,3 трлн долларов до 10.

«В республике могут появиться глобальные центры инкубации, где будут созданы направления, связанные с халяль-индустрией. Есть огромное количество возможностей – производить не только продукцию для мусульман, но и для всех», – заключил он.