Татарстан входит в число регионов – лидеров по планируемым инвестициям в сети ЖКХ

Татарстан входит в число лидирующих регионов России по планируемым инвестициям в модернизацию инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС РФ Виталий Королев на всероссийском семинаре-совещании ведомства по вопросам ЖКХ, проходящем в Казани.

«Лидерами по запланированным инвестициям являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и, конечно же, Республика Татарстан, а также Республика Саха (Якутия) и Челябинская область», – рассказал Королев.

По словам докладчика, для всей отрасли первоочередным моментом является продолжение масштабирования инвестиций в ЖКХ в рамках реализации задач, установленных Президентом страны Владимиром Путиным. Королев подчеркнул, что в первичном поручении предусмотрено наращивание темпов модернизации коммунальной инфраструктуры. Траты на это до конца 2030 года должны составить 4,5 трлн рублей.

«Достижение этих целей будет обеспечено синхронным развитием нормативно-правовой базы. Также неотъемлемой частью станет готовность организаций масштабировать свою деятельность», – отметил замглавы ФАС РФ.

Он добавил, что в 2025 году план по инвестициям в эту сферу по стране составляет 548 млрд рублей, что на 116 млрд больше, чем в 2024-м. При этом за прошлый год прирост составил почти 60 млрд рублей к показателям 2023-го.

Королев также указал на важность проводимого семинара для представителей регионов России. «Многие задают вопросы, как обеспечивать средства для модернизации коммунальной инфраструктуры и как сделать, чтобы индекс оплаты граждан, утвержденный Правительством, позволял эти средства изыскивать», – поделился он, добавив, что мероприятие поспособствует решению этих проблем.

По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в Татарстане разработана программа по модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом году на ее реализацию будет выделено 10 млрд рублей.