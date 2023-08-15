Татарстан на «Армии» впервые представил разработку для серийного производства самолетов

фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан представил первую отечественную разработку для автоматизации сборочных процессов соединения агрегатов и узлов воздушных судов. Первыми смогли ее увидеть участники форума «Армия — 2023».

Как сообщает Минпромторг РТ, разработку презентовал «Промтех-Казань». Новинка, созданная на основе автоматизированной колонны, лазерного трекера, клепального автомата и сверлильной машины, поможет обеспечить серийное производство воздушных судов и закрыть увеличивающийся спрос на них.

Помимо этого, на стенде Татарстана были представлены медицинское симуляционное оборудование и новинки в области ОПК: вертолет Ми-17, прототип беспилотного бронеавтомобиля «Зубило», корабли огневой поддержки, береговой охраны, противолодочные и другие суда. Подробнее о стенде Татарстана и какие новинки военной техники представил главе Минобороны Сергею Шойгу Раис РТ Рустам Минниханов, можно узнать из материала «Татар-информа».