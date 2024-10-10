Татарстан впервые экспортировал в Китай пшеницу и горох

Татарстан в этом году впервые экспортировал в Китай пшеницу и горох. Об этом сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году хозяйства республики активно проходят аттестацию своих предприятий на право экспорта продукции на новый рынок – Китай», – рассказал Кадыйров.

По его словам, из Татарстана в Китай отправлен ячмень в количестве 4,2 тыс. тонн, что на 40% больше, чем прошлом году.

Кроме того, отгружено зерно пшеницы массой около 2 тыс. тонн и горох – около 4 тыс. тонн. Готовятся к отгрузке семена льна и овса.

«Вся отгруженная продукция контролируется путем отбора проб и проведения лабораторных экспертиз на соответствие фитосанитарным требованиям стран назначения», – подчеркнул начальник отдела управления.