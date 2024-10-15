Татарстан возглавил рейтинг регионов по росту спроса на работников транспорта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан стал лидером среди регионов России по росту заинтересованности в работниках в сфере транспорта и логистики. За год спрос на таких специалистов в республике вырос на 36,6%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Вторую строчку заняла Волгоградская область (+30,2%), тройку замкнул Пермский край (+20,3%).

В целом по стране предложения по заработной плате в данной сфере выросли за год на 13,8%. Чаще всего работодатели в этой отрасли ищут экспедиторов (36,3%), водителей (31,6%), слесарей-механиков (10,4%), кладовщиков (9,6%), грузчиков (9,2%).

Ранее сообщалось, что Татарстан возглавил ESG-рейтинг регионов Поволжья.