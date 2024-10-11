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Татарстан возглавил ESG-рейтинг регионов Поволжья
По итогам 2023 года Татарстан стал первым в ESG-рейтинге среди регионов Приволжского федерального округа. По России республика заняла второе место, сообщили в Минэкологии РТ.
При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как эффективность региональной системы управления в сферах экологии, социальной ответственности и управления. Его подготовкой занимался Фонд защиты окружающей среды «Экофон».
В процессе оценивания по разделам «Экология», «Общество» и «Управление» субъектам присваивались баллы. К примеру, эксперты изучали данные по объемам отходов, климату, состоянию воды, почвы, воздуха, наличию особо охраняемых территорий, развитию энергетики и так далее. В первый блок включено 60 показателей, во второй — 53, а в третий — 24.
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