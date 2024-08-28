Татарстан возглавил рейтинг регионов ПФО по уровню зарплат у кассиров

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Средняя зарплата у кассиров в Татарстане за год выросла до 49,5 тыс. рублей (+10,1 тыс.). Это самый высокий уровень заработка среди регионов Приволжского Федерального округа (ПФО), следует из аналитики hh.ru.

Причем за последние 12 месяцев потребность в таких сотрудниках в Татарстане выросла на 35%, отмечают эксперты.

На втором месте по уровню зарплат кассиров расположилась Удмурская Республика (46,1 тыс. рублей), а на третьем – Нижегородская область (45,6 тыс.). В топ-10 также попали Самарская область (44,6 тыс.), Республика Башкортостан (41,2 тыс.), Ульяновская (40,3 тыс.), Пензенская (40,2 тыс.) области, а также Чувашская Республика (40 тыс.), Кировская область (39,8 тыс.) и Пермский край (39,8 тыс.).

Ранее россияне называли достойный уровень заработной платы.