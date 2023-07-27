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Общество 27 июля 2023 21:38

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров рейтинга медиаактивности в сфере инноваций

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Опубликованы результаты рейтинга медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций, который ежемесячно составляет Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Татарстан по итогам июня занял третье место в одной из его групп, передает ТАСС со ссылкой на результаты.

Рейтинг поделен на пять групп. Татарстан лидирует в самой крупной из них – среди регионов, где проживают более 2 млн человек экономически активного населения. Первое место в нем занимает Петербург, второе – Москва.

Во второй подгруппе на первом месте Нижегородская область, вторую строчку занимает Башкортостан, третье – Новосибирская область. В группе с населением не более миллиона человек в лидеры вышла Калининградская область, а на втором месте оказался Крым.

Напомним, в начале июля Татарстан также становился лидером среди регионов по медиаактивности в сфере инноваций и инвестиций по итогам за май.

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) - НКО, призванная содействовать эффективному взаимодействию субъектов РФ в вопросах экономического развития на основе объединения и использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития.

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