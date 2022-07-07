Татарстан стал лидером среди регионов по медиаактивности в сфере инноваций и инвестиций

По итогам мая Республика Татарстан заняла второе место по медиаактивности в сфере инноваций и инвестиций среди регионов с наибольшей численностью экономически активного населения, уступив лишь Москве. Рейтинг подготовлен Ассоциацией инновационных регионов России.

При этом Татарстан в мае поднялся на два пункта среди субъектов Федерации, где проживает более 2 млн экономически активного населения. Это единственный регион — участник АИРР этой группе.

Во второй группе субъектов, где экономически активное население составляет от 1 до 2 млн человек, первые два места заняли регионы АИРР — Нижегородская и Новосибирская области. Башкортостан поднялся на пятое место, улучшив свое положение сразу на четыре пункта.

Аналитики АИРР рассматривают медиаактивность как показатель активности региональных властей по развитию и поддержке инноваций и привлечению инвестиций в регион. Субъекты Федерации разделены на пять групп, а сама медиаактивность разбита на шесть составляющих.

К первым двум типам медиаактивности отнесены «основные мероприятия»: форумы, форумы-выставки, крупные ярмарки (например, венчурные и торгово-экономические). Остальные четыре типа представляют собой «прочие мероприятия»: фестивали, конкурсы, премии, конференции, конгрессы, производственные экскурсии, семинары, чемпионаты и другие.

Эксперты оценивают «число публикаций в открытых источниках с положительной или нейтральной подачей информации о развитии инновационной сферы и инвестиций», уточняют в АИРР.