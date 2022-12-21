Татарстан вошел в тройку лучших регионов России по реализации «Пушкинской карты»

Республика Татарстан вошла в тройку лидеров по продажам билетов по «Пушкинской карте» и по количеству выпустивших карт после Москвы и Санкт-Петербурга. В прямом эфире «Татарстан онлайн» министр культуры Ирада Аюпова назвала эту акцию «беспрецедентной».

К программе подключились более 220 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Гостья эфира рассказала, что участники «Пушкинской карты» очень активно посещают спектакли, концерты, выставки. За год по ней было приобретено билетов на сумму более 350 млн рублей.

«„Пушкинская карта“ помогла увеличить количество людей, которые посещают учреждения», — сказала Аюпова.

Она добавила, что в Татарстане проводятся и свои акции по привлечению молодых людей в театры, галереи и музеи.

Например, посещение государственных музеев Татарстана для детей до 18 лет осуществляется бесплатно. При этом вместе с ребенком бесплатно может пройти и его родитель. Это сделано для того, чтобы мотивировать семейное посещение.

«Для меня как для министра культуры важно, что культурные локации становятся третьим местом в жизни человека. Есть дом, есть работа, еще есть среда, в которую мне хочется прийти», — заключила спикер.

Напомним, в прошлом году Татарстан занял пятое место по числу покупок билетов по «Пушкинской карте».