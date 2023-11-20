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Новости Татарстана и Казани
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Татарстан вошел в топ регионов страны по спросу на педиатров
Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России по спросу на педиатров. Согласно статистике hh.ru, на вышеупомянутую специальность приходится 3,6% от общего числа вакансий на платформе.
Лидером по количеству вакансий для таких специалистов стала Москва (10% вакансий). На втором месте — Московская область (8,6%), а тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (4,8%). На четвертом месте данного топа оказался Красноярский край (4,1%).
Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-5 городов России с самыми высокими зарплатами у плиточников.
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