Татарстан вошел в топ регионов страны по спросу на педиатров

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России по спросу на педиатров. Согласно статистике hh.ru, на вышеупомянутую специальность приходится 3,6% от общего числа вакансий на платформе.

Лидером по количеству вакансий для таких специалистов стала Москва (10% вакансий). На втором месте — Московская область (8,6%), а тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (4,8%). На четвертом месте данного топа оказался Красноярский край (4,1%).

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-5 городов России с самыми высокими зарплатами у плиточников.