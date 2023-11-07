news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 7 ноября 2023 12:03

Казань вошла в топ-5 городов, где у плиточников самые высокие зарплаты

Скопировать ссылку
Казань вошла в топ-5 городов, где у плиточников самые высокие зарплаты
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань – на четвертом месте в рейтинге городов РФ по уровню зарплат у плиточников в строительных компаниях. Как пишет мэрия столицы РТ со ссылкой на SuperJop, такие специалисты получают около 90 тысяч рублей.

Больше всех плиточники зарабатывают в Москве (120 тыс рублей). Чуть меньше – в Санкт-Петербурге (110 тыс). Далее в рейтинге идет Екатеринбург (95 тыс).

#зарплаты #статистика #Казань #топ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100