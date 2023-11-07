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Казань вошла в топ-5 городов, где у плиточников самые высокие зарплаты
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Казань – на четвертом месте в рейтинге городов РФ по уровню зарплат у плиточников в строительных компаниях. Как пишет мэрия столицы РТ со ссылкой на SuperJop, такие специалисты получают около 90 тысяч рублей.
Больше всех плиточники зарабатывают в Москве (120 тыс рублей). Чуть меньше – в Санкт-Петербурге (110 тыс). Далее в рейтинге идет Екатеринбург (95 тыс).
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