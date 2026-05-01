Татарстан вошел в топ регионов по доле ипотеки на ИЖС в марте

Татарстан вошел в число регионов – лидеров по доле индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме ипотечного кредитования. Это следует из свежей статистики Банка России, опубликованной на днях.

По итогам марта 2026 года доля ИЖС в структуре выданных ипотек в республике составила 21,8%. Более высокие показатели зафиксированы лишь в нескольких регионах страны: в Астраханской области (27,5%), Республике Алтай (27%), Оренбургской области (25,3%), Ставропольском крае (24,7%), Иркутской области (23,2%) и Севастополе (23,1%).

Ранее рекорд по ипотеке на ИЖС в Татарстане был установлен в марте 2024 года – тогда жители оформили около 1,2 тыс. кредитов на общую сумму 5,1 млрд рублей. Однако уже в 2025 году рынок продемонстрировал спад: на фоне высокой ключевой ставки и ужесточения условий льготных программ количество выдач сократилось до 456, а общий объем – до 1,7 млрд рублей.

В марте 2026 года ситуация стабилизировалась. Число выданных кредитов осталось практически на уровне аналогичного периода прошлого года, при этом общий объем ипотеки вырос и достиг 2,3 млрд рублей.

Средний срок ипотеки на ИЖС в Татарстане составляет 26,2 года. При этом средний размер кредита в марте 2026 года увеличился до 5 млн рублей.

