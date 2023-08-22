Татарстан вошел в топ регионов ПФО, где аграриям предлагают самые высокие зарплаты

Татарстан вошел в топ-3 регионов Приволжского федерального округа, где соискателям предлагают самые высокие зарплаты в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

В среднем аграрии республики могут зарабатывать 69 609 рублей. Цифра уступает лишь показателям в Марий Эл – здесь работодатели предлагают 90 924 рублей.

Спрос на специалистов в сфере АПК по Поволжью в июле сохранился на уровне июня, вырос только в шести регионах, в том числе в Татарстане (+7%).

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 19-е место в рейтинге регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего уровня.