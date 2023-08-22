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Татарстан вошел в топ регионов ПФО, где аграриям предлагают самые высокие зарплаты
Татарстан вошел в топ-3 регионов Приволжского федерального округа, где соискателям предлагают самые высокие зарплаты в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.
В среднем аграрии республики могут зарабатывать 69 609 рублей. Цифра уступает лишь показателям в Марий Эл – здесь работодатели предлагают 90 924 рублей.
Спрос на специалистов в сфере АПК по Поволжью в июле сохранился на уровне июня, вырос только в шести регионах, в том числе в Татарстане (+7%).
Ранее сообщалось, что Татарстан занял 19-е место в рейтинге регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего уровня.
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