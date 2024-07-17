Татарстан возглавил рейтинг региональных центров компетенций

Региональный центр компетенций (РЦК) Республики Татарстан стал лидером среди аналогичных организаций по итогам работы за первое полугодие 2024 года в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

«Полугодовой рейтинг показывает, насколько успешно каждый регион работает над достижением целей в зоне ответственности РЦК. Он помогает увидеть возможные отклонения, чтобы улучшить результаты. Рейтинг также позволяет выделить региональные команды, которые успешно выполняют цели нацпроекта „Производительность труда“», — пояснил начальник отдела по работе с РЦК, консультантами и партнерами Федерального центра компетенций Евгений Шустов.

«Лидеры нарабатывают эффективные практики, становятся примером для коллег из других регионов по эффективному внедрению инструментов бережливого производства и организации своей деятельности», — добавил он.

В тройку лидеров также вошли центры компетенций Республики Крым и Белгородской области. К данному моменту в нацпроекте «Производительность труда» участвуют 262 предприятия Татарстана, относящихся к реальному сектору экономики. Обучено около 5 тыс. сотрудников предприятий.

Данные рейтинга предоставлены пресс-службой Минпромторга РТ

Кроме того, с начала воплощения нацпроекта в жизнь реализовано 233 проекта по направлению «Бережливое производство». Среднее снижение времени протекания процессов достигло 31%. Средний прирост выработки составил 38%.

«Результаты заряжают и мотивируют нас для дальнейшей работы. В текущем году необходимо не только удержать позиции, что всегда труднее, чем завоевать, но и сделать следующий шаг вперед. Планируем охватить еще больший круг предприятий и сфер деятельности, максимально задействовать компетенции и опыт в пользу наших предприятий и экономики региона», — заверил руководитель РЦК Республики Татарстан Шамиль Байрамов.

Национальный проект «Производительность труда» (инициированный, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным) позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.

В частности, группа компаний «КИП-Сервис», которая реализует оборудование для производства бетона и ЖБИ, благодаря экспертам центра компетенций РТ увеличила выработку на бетонном заводе на 96% и получила экономический эффект в 99 млн рублей. Этот опыт вошел в число успешных практик повышения эффективности бизнеса. Сегодня предприятие находится в стадии распространения полученного опыта на все ключевые продуктовые потоки и процессы и держит курс на автоматизацию и роботизацию.

Ранее РЦК Татарстана уже занимал первое место в рейтинге региональных центров компетенций по итогам первого полугодия 2022 года.