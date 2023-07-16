Татарстан вошел в топ-6 регионов России по объему турпотока

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

По итогам января — мая 2023 года Татарстан вошел в топ-6 субъектов Федерации по объему туристического потока. Республику посетили в общей сложности 1 489 422 туриста, следует из данных Росстата.

Больше путешественников за этот период времени побывало только в таких регионах, как Москва (7 051 330 туристов), Московская область (6 687 277), Краснодарский край (5 724 716), Ленинградская область (4 989 067) и Санкт-Петербург (3 507 802).

Число отдыхающих, посетивших Татарстан, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось примерно на 3,9%. Кроме того, республика лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по количеству туристов. От нее заметно отстают занявшие второе и третье места Башкортостан и Нижегородская область (861 882 и 856 936 человек соответственно).

При этом минимальный за пять месяцев текущего года туристический поток среди регионов Приволжья зафиксирован в Марий Эл — всего 97 328 человек.

Вместе с тем, согласно докладу Татарстанстата о социально-экономическом положении РТ, за январь — май в Татарстане было оказано услуг туристических агентств и туроператоров (а также прочих услуг по бронированию и сопутствующих) на 2 млрд 422,5 млн рублей. Это на 26,9% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Госкомитете по туризму назвали три причины, по которым гостям стоит посетить Татарстан.