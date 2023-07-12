В Госкомитете по туризму назвали три причины, по которым гости обязаны посетить Татарстан

Фото: архив "Татар-информ"

Туристы со всей России более активно посещают точки притяжения Татарстана, нежели сами татарстанцы. Такой статистикой во время прямого эфира в Центре управления регионом поделился глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. Он также назвал три причины, по которым гости должны обязательно посетить республику.

Он заметил, что в Татарстан приезжают туристы изо всех регионов России — начиная с Ленинградской области и заканчивая Камчаткой. Основной поток туристов идет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также из регионов Приволжского федерального округа. Радиус турпотока достаточно большой.

«Приезжают люди и из Владивостока, Хабаровского и Забайкальского краев, но, конечно, в меньшем количестве. Все туристы очень довольны, приятно отзываются о нашей инфраструктуре и людях, которые здесь живут», — отметил спикер.

На данный момент перед Госкомитетом стоит задача привлекать туристов из зарубежных стран. «Таким образом мы можем начать экспансию за пределы России», — поделился видением перспектив Иванов.

Глава госкомитета также перечислил три причины для путешествия по Татарстану.

«Первое — это наша история, это удивительный регион, где православие переплетается с исламом, это соединение Востока и Запада. Всё это подтверждается наличием объектов ЮНЕСКО. Второе — это национальная кухня, самая вкусная гастрономия в мире. Третье — это гостеприимство. Большинство туристов отмечают, насколько мы умеем окружить вниманием гостей», — заключил спикер.