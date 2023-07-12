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В Госкомитете по туризму назвали три причины, по которым гости обязаны посетить Татарстан
Туристы со всей России более активно посещают точки притяжения Татарстана, нежели сами татарстанцы. Такой статистикой во время прямого эфира в Центре управления регионом поделился глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. Он также назвал три причины, по которым гости должны обязательно посетить республику.
Он заметил, что в Татарстан приезжают туристы изо всех регионов России — начиная с Ленинградской области и заканчивая Камчаткой. Основной поток туристов идет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также из регионов Приволжского федерального округа. Радиус турпотока достаточно большой.
«Приезжают люди и из Владивостока, Хабаровского и Забайкальского краев, но, конечно, в меньшем количестве. Все туристы очень довольны, приятно отзываются о нашей инфраструктуре и людях, которые здесь живут», — отметил спикер.
На данный момент перед Госкомитетом стоит задача привлекать туристов из зарубежных стран. «Таким образом мы можем начать экспансию за пределы России», — поделился видением перспектив Иванов.
Глава госкомитета также перечислил три причины для путешествия по Татарстану.
«Первое — это наша история, это удивительный регион, где православие переплетается с исламом, это соединение Востока и Запада. Всё это подтверждается наличием объектов ЮНЕСКО. Второе — это национальная кухня, самая вкусная гастрономия в мире. Третье — это гостеприимство. Большинство туристов отмечают, насколько мы умеем окружить вниманием гостей», — заключил спикер.
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