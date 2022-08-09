Татарстан вошел в топ-5 российских регионов с самым низким уровнем безработицы

В Татарстане достаточно высокий уровень занятости населения, показатель составляет 62,5%. Об этом сообщила в интервью «Татар-информу» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Ситуация на рынке труда республики остается стабильной. Уровень общей безработицы в республике на 2,4% ниже, чем в среднем по Российской Федерации, и является наименьшим среди регионов Приволжского федерального округа. Республика входит в пятерку регионов Российской Федерации с наименьшим уровнем общей безработицы», – сказала она.

Показатель уровня занятости в ПФО составляет порядка 59%, а в целом по России – 60%. За минувшее полугодие в службу занятости региона обратились порядка 43 тыс. человек, каждый второй был трудоустроен. Средняя продолжительность безработицы по республике составляет чуть более трех месяцев. Достаточно высокий уровень трудоустройства и занятости в регионе стал возможен благодаря развитым программам переобучения.

Более того, каждому безработному жителю Татарстана Минтруд РТ сегодня может предложить семь рабочих мест. Для сравнения: в марте показатель составлял четыре вакансии на человека.

«Работодатели заявили в службы занятости более 73 тыс. предложений о работе. У нас никогда не было такого числа вакансий! – отметила Зарипова. – Наиболее востребованы представители рабочих профессий – бетонщики, арматурщики, слесари, швеи, педагоги, воспитали, врачи и медсестры».

Министр объяснила, что такой рост вакансий случился из-за всплеска сезонных предложений. Летом работодатели ищут продавцов, специалистов в сфере обслуживания и строительства, ресторанного, туристического, гостиничного сервиса, а также сельского хозяйства. Кроме того, у работодателей есть обязанность регистрироваться и создавать личные кабинеты на единой цифровой платформе «Работа в России».

О профессиях будущего, востребованных и высокооплачиваемых специальностях на рынке труда, а также о новых мерах поддержки для молодежи читайте в большом материале «Татар-информа».