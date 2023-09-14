Минниханов: «Главный критерий оценки нашей работы — повышение качества жизни населения»

Для повышения качества жизни населения в Татарстане проводится масштабная планомерная работа в рамках национальных проектов и республиканских программ. Об этом во время ежегодного послания Госсовету Татарстана поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

Только в текущем году будет построено, реконструировано и отремонтировано 4070 объектов социально-культурной сферы на 114 млрд рублей. В их числе новые школы, детские сады, молодежные центры, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, по всей республике до конца года будет завершен капитальный ремонт 725 многоквартирных домов.

Помимо этого, большой положительный отклик Правительство республики получает на реализацию программы «Наш двор» и на работу по благоустройству общественных пространств. В 2023 году будут завершены работы на 68-ти объектах по всей республике.

Также, по словам Минниханова, специалисты приступили к реализации знаковых для столицы республики проектов: создание рядом с Национальной библиотекой на берегу Казанки детского парка, ведется строительство современного здания театра им. Галиаскара Камала, который объединит экосистему озера Кабан и Старо-татарской слободы и станет ярким архитектурным объектом.

Ещё одним местом притяжения жителей и гостей республики будет территория вдоль Кировской дамбы. Здесь появится новое благоустроенное общественное пространство для прогулок и отдыха на воде.

«Институту развития городов, Институту пространственного планирования совместно с мэрией Казани необходимо приступить к разработке соответствующего мастер-плана», — поручил руководитель республики.

В целом, проводимая работа привлекает к нам всё больше туристов, убежден Минниханов. В текущем году их количество превысит 4 млн человек, анонсировал он.

«Необходимо максимально использовать меры поддержки нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“, в части развития туристической инфраструктуры по всей республике и увеличения количества загородных объектов отдыха — глэмпингов, автокэмпингов, современных баз отдыха», — обозначил он задачи.

Также необходимо создавать инвестплощадки для строительства новых гостиниц в туристических центрах республики. Так, например, на федеральном уровне поддержан проект по созданию новой туристической территории «Лаишево». На берегу Камы появится круглогодичный курорт.

«Реализуемые в Татарстане национальные проекты и государственные программы не только повышают качество жизни, но и дают мощный импульс к развитию муниципальных образований; меняют облик республики, делая её привлекательнее. Мы понимаем, насколько реализация национальных проектов и республиканских программ важна для людей. Поэтому главная задача — не сбавлять темпов», — заключил Рустам Минниханов.