«Другим регионам есть к чему стремиться»: Татарстан вошел в топ-3 по уровню развития

Татарстан занял третье место в рейтинге социально-экономического положения регионов России. За год республика улучшила свои позиции, поднявшись вверх на два пункта. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Почему эксперты дали высокую оценку развитию Татарстана – в материале «Татар-информа».

Татарстан занял третье место в рейтинге социально-экономического положения регионов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан переместился с 5-го на 3-е место

При составлении рейтинга эксперты РИА Новости учитывали 4 группы показателей: масштаб экономики, в том числе объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли; показатели эффективности экономики — объем производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, уровень собираемости налогов; показатели бюджетной и социальной сферы.

Москва в рейтинге набрала 89,9 балла и, как и годом ранее, заняла первое место. Санкт-Петербург получил 86,1 балла и сохранил второе место. Татарстану начислили 77,6 балла, и республика переместилась с 5-го на 3-е место.

В целом состав первой десятки не изменился. После Татарстана в него входят Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский, Красноярский края и Ленинградская область.

Эксперты отмечают, что регионы топ-10 «с большой долей вероятности и в среднесрочной перспективе сохранят свои позиции или изменят их очень незначительно».

Валовой региональный продукт республики составил 3,4 трлн рублей, экономика выросла в сопоставимых ценах на 3,8% по сравнению с 2020 годом Фото: © «Татар-информ»

«Лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности и в среднесрочной перспективе сохранят свои позиции или изменят их очень незначительно. Являясь лидерами социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП России», – говорится в сообщении агентства.

В целом социально-экономическое положение большинства российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2020 годом, что связано с постепенным выходом экономики из коронавирусного кризиса.

Объем промпроизводства впервые превысил 4 трлн рублей

О том, какие показатели были достигнуты в прошлом году, докладывал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на заседании коллегии ведомства. Так, валовой региональный продукт республики составил 3,4 трлн рублей, экономика выросла в сопоставимых ценах на 3,8% по сравнению с 2020 годом и почти на процент превысила результат благополучного 2019 года.

Материалы Министерства экономики Татарстана

В плюс перешли за счет того, что промышленные предприятия строили новые производства, росла загрузка мощностей системных предприятий, увеличился выпуск нефтепродуктов, химической и машиностроительной продукции. Постепенно увеличивалась добыча нефти – условия по сделке ОПЕК+ смягчались. Кроме того, отмечалось восстановление потребительского рынка, строительного сектора и в целом оживление деловой активности.

Отразилось все это и на рынке труда – официальная безработица снизилась в 3,4 раза, а реальная зарплата выросла на 5,8%.

Объем промышленного производства вырос на 8,5% и впервые превысил 4 трлн рублей. Прибыль предприятий составила около 500 млрд рублей.

«В условиях санкций у республики появляется еще больше шансов для развития»

Татарстан находится на достойном месте среди субъектов, убежден председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров. «Главная причина, которая позволяет нам занимать лидирующие позиции, – в команде, которая у нас работает. Весь секрет интенсивности работы, организованности в управлении и нацеленности на один результат – экономическое развитие Татарстана. Мы всей командой продаем всю продукцию республики и привлекаем инвестиции и субсидии в Татарстан», – отметил руководитель кластера.

Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев также подчеркнул, что в Татарстане ведется целенаправленная работа как по республиканским, так и по федеральным программам. «Ведется системная работа по улучшению качества дорог, развитию населенных пунктов. Активно развивается не только Казань, но и Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Да, в Татарстане, как и везде, есть недостатки, но в целом движение вперед ощутимо. Ощущается позитивный настрой Татарстана и работа системы в комплексе: органы исполнительной власти, депутатский корпус и предпринимательское сообщество», – полагает Агеев.

Шамиль Агеев: «В Татарстане, как и везде, есть недостатки, но в целом движение вперед ощутимо. Ощущается позитивный настрой Татарстана и работа системы в комплексе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он заметил, что решение некоторых вопросов в республике зависит от федерального центра, например в части тарифов на уборку мусора. Но Татарстан всегда стремится отстаивать свою позицию. «На мой взгляд, при всех недочетах и недоработках Татарстан занимает достойное место», – заявил глава ТПП Татарстана.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что рейтинг отражает сильный потенциал экономики Татарстана и ее успешное восстановление в прошлом году. «По итогам 2021 года экономика региона превысила «доковидный» уровень. В основном это было связано с успехами в промышленности, в таких секторах, как добыча нефти и газа, обрабатывающая промышленность, а также строительстве», – полагает эксперт.

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Максим Топилин сообщил «Татар-информу», что в Татарстане много делается для того, чтобы улучшить качество жизни людей, качество предоставления услуг населению.

«В республике реализуется большое количество инфраструктурных проектов. Мы видим, как меняется Казань и другие города Татарстана. Я могу сказать, что, посещая большое количество районов (республики, – прим. Т-и) на региональных неделях, я вижу, что территории наших маленьких поселков становятся все более благоустроенными. Очень многое делается для развития дворовых территорий, общественных пространств, спортивных площадок. Будучи министром труда России, я объездил всю страну и могу сказать, что маленькие города и поселки в Татарстане выглядят очень положительно, если их сравнивать с другими регионами. Другим регионам есть к чему стремиться», – подчеркнул Топилин.

Максим Топилин: «Маленькие города и поселки в Татарстане выглядят очень положительно, если их сравнивать с другими регионами. Другим регионам есть к чему стремиться» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что республика прилагает большие усилия для развития экономического потенциала. «Это продвижение особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития. И новая автомобильная трасса Москва – Казань – Екатеринбург, строительство которой сейчас активно ведется, она даст дополнительный эффект для развития республики», – отметил депутат.

По его словам, сейчас с Минпромторгом РФ прорабатывается вопрос выделения для Татарстана дополнительно 2,5 млрд рублей через Фонд развития промышленности на инвестиционные проекты, связанные с импортозамещением.

«Также мы готовим поправки в законодательство об особых экономических зонах, о защите капвложений. Это позволит запустить в республике несколько новых проектов, которые будут защищены. Это серьезное движение вперед. Татарстан динамично меняется, и в условиях санкций у республики появляется еще больше шансов для развития», – полагает Максим Топилин.