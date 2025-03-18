Татарстан вошел в топ-5 регионов России по сделкам на БУТБ

Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по сумме биржевых сделок на «Белорусской универсальной товарной бирже». Об этом сообщила председатель правления биржи Ирина Наркевич во время встречи делегации БУТБ с руководством Торгово-промышленной палаты РТ.

На первом месте среди российских регионов оказались Москва и Подмосковье, вторую строчку заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, тройку замкнула Смоленская область.

Ранее сообщалось о подписании соглашения о сотрудничестве между ТПП РТ и БУТБ.