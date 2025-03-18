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Экономика 18 марта 2025 00:40

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по сделкам на БУТБ

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Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по сумме биржевых сделок на «Белорусской универсальной товарной бирже». Об этом сообщила председатель правления биржи Ирина Наркевич во время встречи делегации БУТБ с руководством Торгово-промышленной палаты РТ.

На первом месте среди российских регионов оказались Москва и Подмосковье, вторую строчку заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, тройку замкнула Смоленская область.

Ранее сообщалось о подписании соглашения о сотрудничестве между ТПП РТ и БУТБ.

#Татарстан #Белоруссия
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