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Экономика 18 марта 2025 00:26

ТПП РТ и «Белорусская универсальная торговая биржа» подписали соглашение о сотрудничестве

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Торгово-промышленная палата РТ и «Белорусская универсальная товарная биржа» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию электронной биржевой торговли. Об этом сообщили в пресс-службе ТПП Татарстана.

Основная цель соглашения – консолидация усилий сторон по привлечению на белорусскую площадку субъектов МСП из Татарстана.

Соглашение предусматривается проведение совместных бизнес-мероприятий, рекламных кампаний, обмен информацией, предоставление консультаций и иная деятельность, способствующая повышению осведомленности татарстанских предпринимателей о возможностях БУТБ.

Торгово-экономический представитель Татарстана в РБ Ильхам Кашапов отметил, что потребность в татарстанских товарах существует.

«Мы сейчас активно работаем в направлении развития сотрудничества по всем сферам. Вот например чак-чак очень популярен и востребован, а найти его почти невозможно. Мы готовы помогать производителям в установлении контактов - обращайтесь», – сказал Кашапов.

#ТПП РТ #Белоруссия #Татарстан
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