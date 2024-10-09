Татарстан лидирует в ПФО по наполнению регистра муниципальных актов

На заседании Государственного Совета РТ VII созыва министр юстиции республики Рустем Загидуллин выступил с докладом об организации взаимодействия Минюста с органами местного самоуправления в целях оказания им правовой поддержки.

Министр подчеркнул важность муниципального нормотворчества, поскольку от качества муниципальных актов зависит реализация прав граждан и организаций. Одним из главных информационных ресурсов в этой области служит регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан, который ведет Минюст РТ.

В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает первое место по количеству актов, включенных в регистр.

«Это результат совместной работы Министерства юстиции и органов местного самоуправления», – подчеркнул Загидуллин.

Ежегодно в регистр поступают более 30 тыс. муниципальных актов, за девять месяцев текущего года включено 25 703. Всего в регистре содержатся более 307 тыс. актов органов местного самоуправления республики.

Министр добавил, что муниципальные акты поступают в регистр путём одновременного опубликования на официальном портале правовой информации Республики Татарстан. Согласно Конституции РТ, акты публикуются на официальном портале на двух государственных языках республики.

По словам Загидуллина, в последние годы удалось достичь 100%-ной публикации муниципальных актов на татарском языке. Этому способствовало введение в штат муниципалитетов должностей переводчика.

Однако министр обратил внимание на то, что остаётся незавершённой работа по переводу на татарский язык ранее принятых актов.