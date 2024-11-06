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Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ для семейного отдыха
Татарстан занял пятое место в рейтинге популярных для семейного отдыха регионов России. Практически каждая третья забронированная поездка в республику осуществляется с семьей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные сервиса «Островок».
Возглавила рейтинг Адыгея, в которой 44% бронирований приходятся на семейные поездки. Следом расположились Карелия (41%), а также Псковская (40%) и Новгородская (39%) области.
В целом по стране средняя стоимость семейного размещения составляет 6 300 рублей.
Среди зарубежных направлений наиболее популярны для семейного отдыха Белоруссия (34%), Египет (28%) и ОАЭ (27%).
Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в топ-10 регионов России по доступности аренды жилья. При составлении рейтинга учитывались семьи с двумя детьми — семейный доход, точнее его часть, которая потребуется для оплаты съемного жилья и повседневных доходов. Так, для Татарстана эта сумма составила 82 тысячи рублей.
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