Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ для семейного отдыха

Татарстан занял пятое место в рейтинге популярных для семейного отдыха регионов России. Практически каждая третья забронированная поездка в республику осуществляется с семьей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные сервиса «Островок».

Возглавила рейтинг Адыгея, в которой 44% бронирований приходятся на семейные поездки. Следом расположились Карелия (41%), а также Псковская (40%) и Новгородская (39%) области.

В целом по стране средняя стоимость семейного размещения составляет 6 300 рублей.

Среди зарубежных направлений наиболее популярны для семейного отдыха Белоруссия (34%), Египет (28%) и ОАЭ (27%).

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в топ-10 регионов России по доступности аренды жилья. При составлении рейтинга учитывались семьи с двумя детьми — семейный доход, точнее его часть, которая потребуется для оплаты съемного жилья и повседневных доходов. Так, для Татарстана эта сумма составила 82 тысячи рублей.