Татарстан оказался в топ-10 регионов России по доступности аренды жилья

Татарстан занял 8-е место в рейтинге российских регионов по доступности арендного жилья. Результатами исследования поделилось РИА Новости.

При составлении списка учитывались семьи с двумя детьми — семейный доход, точнее, его часть, которая потребуется для оплаты съемного жилья и повседневных доходов. Так, для Татарстана эта сумма составила 82 тысячи рублей. С учетом этого в 2024 году аренда типовой двухкомнатной квартиры доступна для 61,2% таких семей республики.

Первую тройку рейтинга составили Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область, в которых арендовать двухкомнатную квартиру смогут 71,2%, 68,9% и 65% семей с двумя детьми. При этом необходимый семейный доход для них должен составлять 164,1 тысячи, 129,7 тысячи и 175 тысяч рублей.

Дешевле всего в десятке оказалось проживание в Белгородской области, занявшей пятое место. При необходимом уровне семейного дохода в 76,6 тысячи рублей снять двухкомнатную квартиру смогут 64,1% семей с двумя детьми.

На трех последних строчках оказались Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария с показателями 19,1%, 16,6% и 16,2%. Уровень дохода, необходимого для аренды и повседневных расходов, в этих регионах составляет 98,8 тысячи, 98,6 тысячи и 105,5 тысячи рублей.