Татарстан вошел в топ-5 регионов по производству мороженого

Татарстан занял 5 место в рейтинге регионов по объемам производства мороженого в стране. За первый квартал 2024 года в республике произвели 4,6 млн кг этого холодного десерта, сообщают аналитики «Честного знака».

«За год спрос на мороженое в Татарстане увеличился на 71%, при этом цены подросли всего на 4%. Если в I квартале прошлого года средняя цена за килограмм была на уровне 566 рублей, то в это году стоимость составила 588 рублей», – рассказали аналитики.

Больше всего мороженого сделали в Москве (почти 20 млн кг). Второе место в топе занял Краснодарский край (15,2 млн кг), а третье – Ярославская область (10,3 млн кг). На четвертом месте оказалась Новосибирская область (5,8 млн кг).

Ранее сообщалось, что в России производство мороженого выросло на 66% за последние полгода. Причем больше всего производят мороженого в Центральном федеральном округе (41 млн кг), а также в Приволжском и Южном федеральном округах (по 18 млн кг в каждом).