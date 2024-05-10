В России производство мороженого выросло на 66% за последние полгода

В 1 квартале 2024 года в России произвели 110 млн кг мороженого. Это на 66% больше, чем в 3 квартале 2023-го (66 млн) и на 12% больше, чем за тот же период 2023-го (98 млн), пишет «Газета.Ru».

Что касается импорта, то в 1 квартале 2024-го в РФ привезли около 3 млн кг мороженого. Здесь все стабильно, без изменений, подчеркнули в «Честном знаке».

Говоря о причинах увеличения производства, в «Честном знаке» напомнили о начале сезона высокого спроса на товар. Именно поэтому производители заранее наращивают объемы выпуска. Кроме того, в стране в целом растет спрос на мороженое: по итогам 1 квартала этого года розничные продажи за год выросли почти на 28%.

Больше всего производят мороженого в Центральном федеральном округе (41 млн кг), а также в Приволжском и Южном федеральном округах (по 18 млн кг в каждом).

При этом, изменилась и структура производства мороженого. В числе форматов производимого мороженого выделяются четыре крупных группы: вафельные стаканчики, эскимо на палочке, вафельный рожок и прочее. Интересно, что во втором полугодии 2023 года производители стали меньше производить мороженого в вафельном стаканчике: по итогам января-марта 2024 года доля внутреннего предложения этого вида упаковки составила 35,9%, тогда как в 1 квартале 2023-го было свыше 39%.