Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам кредитования в сентябре

В сентябре в Татарстане было выдано 127,24 тысячи кредитов на общую сумму 41,41 млрд рублей. По объемам кредитования республика заняла пятое место по России, следует из информации Объединенного кредитного бюро.

В сравнении с предыдущим месяцем динамика оказалась отрицательной. Так, количество оформленных кредитов снизилось на 19% — с 156,2 тысячи, объемы — на 3% — с 42,6 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что по стране в первый месяц осени было оформлено 4,73 млн кредитов на сумму 1,21 трлн рублей. При этом 33% заняли кредиты наличными, ипотека — 28%, на кредитные карты пришлось 21%, на автокредиты — 16% — это стало максимальным показателем сегмента за последние шесть лет. POS-кредиты в общем объеме заняли 2%.