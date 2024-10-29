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Общество 29 октября 2024 10:22

Татарстан вошел в топ-10 регионов по выданным POS-кредитам

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Татарстан занял седьмое место среди регионов России по объему выдач потребительских кредитов, выдаваемых в торговых точках. В сентябре в республике оформили 9,1 тыс. таких сделок на общую сумму 777 млн рублей. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

В сравнении с августом количество выданных POS-кредитов в РТ снизилось на 18%, а их объем – на 8%.

Возглавила рейтинг Москва, где выдали 24,11 тыс. потребительских кредитов на сумму 2,33 млрд рублей. На втором месте оказалось Подмосковье (18,52 тыс. кредитов на сумму 1,69 млрд рублей), тройку замкнул Краснодарский край (13,11 тыс. кредитов на сумму 1,13 млрд рублей).

В целом по стране в сентябре россиянам выдали 333,03 тыс. товарных кредитов на 27,29 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 43%, объем – на 32%.

#кредиты #кредитование #Татарстан
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