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Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу самозанятых подростков
По итогам 2022 года Татарстан оказался в числе лидеров по числу несовершеннолетних, оформивших статус самозанятого. Об этом говорится в отчете о деятельности уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
В рейтинге Татарстан занял пятое место с 3,5 тыс. самозанятых младше 18 лет. Республику обогнали Москва — 12,8 тыс. человек, Санкт-Петербург — 5,3 тыс., Московская область — 4,3 тыс. и Краснодарский край — 3,6 тыс.
Следом за ней расположились Новосибирская, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области.
В целом по России, по данным на июль 2022 года, насчитывалось 78 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет, плативших налог на профессиональный доход.
Как сообщало Минэкономики РТ, в Татарстане с начала 2023 года количество самозанятых выросло на 30,5 тысячи человек — до 255 тысяч. Росту их числа и суммарного дохода способствуют меры поддержки, оказываемые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.
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