Россия останется без «китайцев»? Что остановит нашествие автопрома из КНР в России

Рынок новых автомобилей в России за первые пять месяцев 2024 года преодолел отметку в 617 тыс. авто

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продажи выросли в 1,8 раза

Рынок новых автомобилей в России за первые пять месяцев 2024 года преодолел отметку в 617 тыс. авто, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). При этом рост продаж к аналогичному периоду прошлого года составил 81%.

«В настоящий момент мы внимательно следим за принятием решений, которые могут существенно повлиять на ситуацию на рынке в ближайшее время, в частности за возможным изменением ключевой ставки Центральным банком, а также за уровнем и сроками повышения утилизационного сбора», – отметил председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Однако реализация все же замедлилась, если смотреть на статистику по месяцам. В марте 2024 года продажи выросли на 102% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в апреле – на 78%, в мае – на 72,5% к маю прошлого года.

«Таким образом, несмотря на сохраняющуюся тенденцию практически удвоения объема продаж, очевидно замедление темпов роста. Одним из факторов, который традиционно влияет на объем продаж в мае, является отпускной сезон, соответственно сокращается трафик в дилерских центрах. Снижение темпов роста также обусловлено растущей базой прошлого года», – уточнил Калицев.

Алексей Калицев: «Несмотря на сохраняющуюся тенденцию практически удвоения объема продаж, очевидно замедление темпов роста» Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

В 2024 году цены практически не менялись

Что касается цен на новые автомобили, то по последним данным Росстата, средняя стоимость авто отечественного производства в России составляет 1 млн 178 тыс. рублей, что на четверть больше, чем годом ранее.

Причем подорожание произошло еще в 2023 году, так как в текущем цены на новые машины отечественного производителя практически не поменялись, хотя в марте наблюдалось снижение стоимости таких авто.

Иномарки же подорожали на 12% – с 2 млн 148 тыс. до 2 млн 403 тыс. рублей. При этом с начала 2024 года и до марта цены оставались практически на одном уровне и только в апреле начали расти.

Продажи китайских Haval за пять месяцев выросли в 2,2 раза по сравнению с прошлогодним периодом – до 66,2 тыс. авто Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

Haval Jolion вошел в топ-3 самых популярных моделей в России

Самыми популярными по-прежнему остаются автомобили LADA, чья доля на рынке занимает 31% от всех проданных новых машин. За пять месяцев их было продано свыше 173 тыс. автомобилей, что на 56% больше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В то же время китайские бренды демонстрируют гораздо более существенный рост. Так, продажи китайских Haval за пять месяцев выросли в 2,2 раза по сравнению с прошлогодним периодом – до 66,2 тыс. авто, Chery выросли в 1,5 раза, до 57 тыс., Geely – в 2,2 раза, до 58 тыс. авто, а Changan – в 6,3 раза, до 38,6 тыс. машин.

В тройке самых популярных моделей первенство традиционно досталось отечественной LADA Granta – почти 80 тыс. автомобилей. Однако рост продаж таких авто за пять месяцев составил всего 2,3%, из-за чего ее доля на рынке упала с 21% до 14%.

У второй по популярности модели – LADA Vesta – продажи, наоборот, выросли почти в 30 раз – до 50 тыс. автомобилей за январь – май, однако такие цифры обусловлены крайне низкой базой прошлого года – продажи были минимальными. Замыкает тройку лидеров по популярности китайский Haval Jolion, чьи продажи за год выросли вдвое – с 14 до 28 тыс. автомобилей.

Максим Кадаков: «Если предположить, что все останется, как и сейчас, хотя этого не будет, то можно ожидать, что по году выйдем на 1,5 млн новых автомобилей» Фото: страница Максима Кадакова во «ВКонтакте»

Если все останется, как и сейчас, то можно ожидать 1,5 млн авто за год

По словам экспертов, дальнейшее развитие рынка предугадать невозможно и зависеть оно будет от изменения ключевой ставки и повышения утильсбора. «Зависеть будет от регуляторики. Если предположить, что все останется, как и сейчас, хотя этого не будет, то можно ожидать, что по году выйдем на 1,5 млн новых автомобилей», – поделился с «Татар-информом» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Однако в стране может повыситься ключевая ставка, а ведь у некоторых компаний объемы продаж в кредит достигают 70%, а у АвтоВАЗа в некоторых регионах доходит и до 90%.

Второй фактор, который повлияет на рынок, – повышение утильсбора, который по словам Кадакова полностью или почти полностью будет включен в цену автомобилей.

«При этом есть странный, необъяснимый фактор – предыдущие повышения и колебания покупатель волшебным образом “проглатывал”. Хотя если ключевую ставку поднимут вместе с утильсбором, то рынок просядет. Но в любом случае этот год мы будем заканчивать с гораздо более высокими результатами, чем прошлый», – добавил эксперт.

В стране может повысится ключевая ставка, а ведь у некоторых компаний объемы продаж в кредит достигают 70%, а у АвтоВАЗа в некоторых регионах доходит и до 90% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Повышение утильсбора вычеркнет целый ряд китайских компаний

Отметим, что Комитет по промышленности Госдумы предложил увеличивать утилизационный сбор на транспорт с 2024 по 2030 год. Предложение уже направили в Правительство РФ. В этом году его планируется повысить с 300 тыс. рублей до 556 тыс. на машины с двигателями от 1 до 2 литров. К 2030 году утильсбор предполагается увеличить вдвое, до 1,17 млн рублей.

Член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто также считает, что предугадать дальнейшее развитие рынка невозможно, однако основным фактором нестабильности называет только повышение по утильсбору, так как многие компании по продаже авто в условиях высокой ключевой ставки стали предлагать собственные кредиты по пониженной ставке.

«Если повышения утильсбора не произойдет, то можно смело ожидать 1,5-1,6 млн автомобилей по итогу года. Если же его повысят, то можно смело забыть об этих цифрах, так как это вычеркнет целый ряд китайских компаний, у которых нет производства в России», – полагает Моржаретто.