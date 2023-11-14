Татарстан вошел в топ-5 креативных регионов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан вошла в первую пятерку субъектов Федерации по значению Российского регионального индекса креативных индустрий. Рейтинг составили ученые из Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.

Татарстан разместился на пятой позиции, его опередили Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская и Томская области. В первую десятку также вошли Ивановская, Белгородская, Нижегородская, Костромская и Свердловская области.

Эти десять регионов вместе с еще 11, отнесенными к группе «лидеров», демонстрируют не только наиболее весомые результаты креативных индустрий, но и широкий набор предпосылок, благоприятствующих их развитию, констатируют исследователи.

В частности, лидирующие регионы характеризуются высоким уровнем урбанизации (77% при 75% по стране), вовлеченности населения в культурную жизнь (посещаемость музеев и театров превышает средние значения на 39 и 30% соответственно) и цифровизации (затраты на обучение цифровым навыкам в расчете на одного сотрудника выше среднероссийских в 3,6 раза, а на сквозные цифровые технологии — в 1,3 раза).

Кроме того, доля креативных индустрий в общем объеме отгруженной продукции у регионов-лидеров составляет 3,5% при среднем показателе по стране в 1,4%. А размер заработной платы работников креативных индустрий в них в 1,3 раза превосходит средний размер оплаты труда (в остальных регионах эти показатели примерно равны).

Помимо этого, в 21 регионе-лидере находятся 14 из 19 региональных институтов развития креативных индустрий (то есть 74%). На один лидирующий регион приходится примерно два креативных кластера, тогда как в среднем в субъекте Федерации имеется менее одного подобного кластера.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в топ-5 регионов России по уровню инвестиционной привлекательности.